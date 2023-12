Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Poly Union Chemical Aktienkurs wird anhand verschiedener Kriterien analysiert und bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt mit 54,87 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Poly Union Chemical. In den letzten Tagen gab es sechs positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Poly Union Chemical eine Performance von -27,26 Prozent, was zu einer Underperformance von -19,11 Prozent im Branchenvergleich führt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich des Aktienkurses.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Poly Union Chemical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 9,19 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 8,45 CNH führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analysebasis ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der 50-Tages-Durchschnitt lag.

Insgesamt erhält Poly Union Chemical somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis der technischen Analyse.