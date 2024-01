Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Poly Union Chemical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 9,03 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 8,61 CNH, was einem Unterschied von -4,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,5 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt mit einem Unterschied von +1,29 Prozent. Daher erhält die Poly Union Chemical-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Poly Union Chemical in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über Poly Union Chemical waren deutlich häufiger als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche verzeichnete Poly Union Chemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,51 Prozent, was einer Underperformance von -22,37 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich ergibt sich eine Unterperformance von 22,37 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Poly Union Chemical-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 22,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 50,95, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.