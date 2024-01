Guizhou Guihang Automotive Components Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Guizhou Guihang Automotive Components zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -28,62 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 12,24 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Guizhou Guihang Automotive Components mit 40,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt Guizhou Guihang Automotive Components langfristig eine starke Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung weisen auf eine positive Veränderung hin, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guizhou Guihang Automotive Components bei 13,78 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,74 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -7,55 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 14,24 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -10,53 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" aus technischer Sicht.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Guizhou Guihang Automotive Components-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 90,55, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 72,6 liegt und ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.