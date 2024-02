Guizhou Guihang Automotive Components Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guizhou Guihang Automotive Components-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Guizhou Guihang Automotive Components-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,62 Prozent erzielt, was 18,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -9,33 Prozent, und Guizhou Guihang Automotive Components liegt 19,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.