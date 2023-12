Guizhou Guihang Automotive Components Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Itochu":

Der Aktienkurs von Guizhou Guihang Automotive Components verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,89 Prozent, was einer Unterperformance von 31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" (7,11 Prozent) entspricht. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 12,36 Prozent, wobei Guizhou Guihang Automotive Components derzeit 36,26 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Guizhou Guihang Automotive Components zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 67,68 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 46,17 Punkten im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Guizhou Guihang Automotive Components in den letzten Tagen. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Mehrheit der von Optimierungsprogrammen berechneten Handelssignale zeigt ebenfalls in die "Schlecht"-Richtung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Guizhou Guihang Automotive Components eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgerufen hat, was als positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Guizhou Guihang Automotive Components führt.