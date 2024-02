Guizhou Guihang Automotive Components Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Guizhou Guihang Automotive Components liegt bei 39,53, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 66,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Guizhou Guihang Automotive Components-Aktie bei 13,38 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,25 CNH am letzten Handelstag ergibt eine Abweichung von -23,39 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (12,67 CNH) führen zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In den sozialen Medien wurde Guizhou Guihang Automotive Components in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Darüber hinaus hat die Redaktion 3 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,62 Prozent erzielt, was 15,69 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -11,68 Prozent, und Guizhou Guihang Automotive Components liegt 16,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.