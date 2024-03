Guizhou Gas Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Guizhou Gas-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 8,12 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 7,02 CNH gehandelt wurde, was einem Abstand von -13,55 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,11 CNH, was einer Differenz von -1,27 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guizhou Gas-Aktie beträgt 65,22, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative Signale und 0 positive Signale. Somit ergibt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat die Guizhou Gas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,19 Prozent erzielt, was 12,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0,58 Prozent, wobei Guizhou Gas aktuell 12,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.