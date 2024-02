Guizhou Chanhen Chemical Aktie: Der weitere Knall!

Die Guizhou Chanhen Chemical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 18,99 CNH verzeichnet, was einem Rückgang von -14,06 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 17,53 CNH unter dem aktuellen Schlusskurs von 16,32 CNH, was einer Abweichung von -6,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guizhou Chanhen Chemical-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Chanhen Chemical mit 12,19 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Guizhou Chanhen Chemical eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -42,07 Prozent erzielt, was 19,49 Prozent unter dem Durchschnitt der gleichen Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -22,58 Prozent, und Guizhou Chanhen Chemical liegt aktuell 19,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.