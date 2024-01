Guizhou Chanhen Chemical Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Eine Analyse der Guizhou Chanhen Chemical-Aktie zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien gegeben hat. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Guizhou Chanhen Chemical mit 4,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 44) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 50,51) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Chanhen Chemical liegt bei 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Chemikalien" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz der Aktie sich verschlechtert haben, während die Dividendenrendite und die technische Analyse neutral sind. Die fundamentale Bewertung der Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.