Guizhou Chanhen Chemical Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Guizhou Chanhen Chemical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,71 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtrendite der "Chemikalien"-Branche von -7,92 Prozent liegt das Unternehmen mit 11,79 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Guizhou Chanhen Chemical in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Chanhen Chemical liegt bei 13, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird das Unternehmen daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei 4, was eine positive Differenz von +2,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Guizhou Chanhen Chemical eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.