Guizhou Changzheng Electrical Apparatus Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Guizhou Changzheng Tiancheng hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,33 Prozent verzeichnet, was mehr als 44 Prozent unter dem Industriedurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,78 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Guizhou Changzheng Tiancheng mit 44,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz schneidet Guizhou Changzheng Tiancheng jedoch gut ab. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten erhöht, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Bewertung durch die Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Guizhou Changzheng Tiancheng-Aktie bei 3,16 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,62 CNH, was einer negativen Abweichung von 17,09 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.