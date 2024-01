Guizhou Changzheng Electrical Apparatus Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Guizhou Changzheng Tiancheng in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Guizhou Changzheng Tiancheng wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guizhou Changzheng Tiancheng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,19 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,69 CNH weicht somit um -15,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Dieser liegt bei 2,88 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von -6,6 Prozent bedeutet. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Guizhou Changzheng Tiancheng-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt erhält die Guizhou Changzheng Tiancheng-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Meinungen zu Guizhou Changzheng Tiancheng auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Guizhou Changzheng Tiancheng diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Guizhou Changzheng Tiancheng mit -42,33 Prozent mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,52 Prozent. Auch hier liegt Guizhou Changzheng Tiancheng mit 43,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.