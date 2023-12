Guizhou Changzheng Electrical Apparatus Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Guizhou Changzheng Tiancheng hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -49,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor (bei -1,11 Prozent) deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,24 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,86 CNH um -11,73 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,91 CNH, was einer Abweichung von -1,72 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Das Sentiment und Buzz zeigen, dass die Stimmung für Guizhou Changzheng Tiancheng in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen ebenfalls abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch insbesondere positive Themen rund um Guizhou Changzheng Tiancheng diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".