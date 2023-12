Guizhou Broadcasting, TV Information Network Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Guizhou Broadcasting & Tv Information Network-Aktie können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie von Guizhou Broadcasting & Tv Information Network ein neutrales Rating zu. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer schlechten Empfehlung führt, während der RSI25 bei 77,51 liegt und somit ebenfalls eine schlechte Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein schlechtes Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse der Aktie zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 10,83 CNH über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,6 CNH, was eine negative Abweichung von 20,59 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 10,35 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien zeigt 6 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer weiteren schlechten Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung auf Basis der Diskussionsintensität, des Relative Strength-Index, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.

