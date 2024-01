Guizhou Broadcasting, TV Information Network Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Guizhou Broadcasting & Tv Information Network betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 58,75 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 71,84, was bedeutet, dass Guizhou Broadcasting & Tv Information Network hier überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Guizhou Broadcasting & Tv Information Network von 8,69 CNH mit -18,33 Prozent Entfernung vom GD200 (10,64 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 10,13 CNH ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -14,22 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Guizhou Broadcasting & Tv Information Network-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Guizhou Broadcasting & Tv Information Network eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Guizhou Broadcasting & Tv Information Network daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Jedoch haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Guizhou Broadcasting & Tv Information Network-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.