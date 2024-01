Guizhou Broadcasting, TV Information Network Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Guizhou Broadcasting & Tv Information Network-Aktie zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt auf einen Abwärtstrend hindeuten. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen beträgt 10,75 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,65 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 10,27 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -12,76 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 74 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 70,68, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Somit erhält die Guizhou Broadcasting & Tv Information Network-Aktie auch auf Basis des RSI ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab eine Zunahme positiver Kommentare und eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger. Allerdings war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend negativ, und statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Guizhou Broadcasting & Tv Information Network-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, das aus Sicht der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments auf eine eher negative Entwicklung der Aktie hindeutet.