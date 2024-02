Guizhou Broadcasting, TV Information Network Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Anleger-Sentiment für Guizhou Broadcasting & Tv Information Network war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sechs Tagen positiver Diskussion und drei Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich ein vorwiegend positives Interesse der Anleger, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guizhou Broadcasting & Tv Information Network liegt bei 57,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie, gemessen anhand von Beiträgen über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung, ergibt ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht". Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf ein negatives Bild hin, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 10,05 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,11 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -29,25 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -18,09 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.