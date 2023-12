Guizhou Broadcasting, TV Information Network Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) der Guizhou Broadcasting & Tv Information Network liegt aktuell bei 44,44, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI der Aktie daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs verläuft die Guizhou Broadcasting & Tv Information Network derzeit unter dem GD200-Wert von 11,01 CNH, was einer Abweichung von -6,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,51 CNH, was einer Abweichung von -1,81 Prozent entspricht und zu einem neutralen Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt gemischte Ergebnisse. Während die Stimmungslage der Anleger sich in den letzten Monaten eingetrübt hat und als "Schlecht" bewertet wird, wurde das Unternehmen intensiver diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Guizhou Broadcasting & Tv Information Network-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guizhou Broadcasting & Tv Information Network eingestellt waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Zudem zeigen die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Guizhou Broadcasting & Tv Information Network von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

