Guizhou Broadcasting, TV Information Network Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Guizhou Broadcasting & Tv Information Network-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,06 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,27 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,14 Prozent zum GD200 und wird daher als "schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 10,54 CNH, was einer Abweichung von -2,56 Prozent entspricht und somit als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "neutral" für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger bei Guizhou Broadcasting & Tv Information Network ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen konzentrierten sich die Diskussionen besonders auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 4 gute Signale, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine "gute" Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Guizhou Broadcasting & Tv Information Network als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 56,48 und der RSI25 liegt bei 65,07, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Einfluss auf die Aktienstimmung. Bei Guizhou Broadcasting & Tv Information Network wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "neutral" eingestuft wird.