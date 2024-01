Guizhou Broadcasting, TV Information Network Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten zwei Wochen wurde Guizhou Broadcasting & Tv Information Network von den meisten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 4 eindeutig negative Signale identifiziert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt. Somit wird das Gesamtbild der Anleger-Stimmung als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Guizhou Broadcasting & Tv Information Network liegt derzeit bei 74,83 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich positiv bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt erhält Guizhou Broadcasting & Tv Information Network daher auf Basis der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.