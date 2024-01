Guizhou Bailing Pharmaceutical Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Guizhou Bailing Pharmaceutical betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 84,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Guizhou Bailing Pharmaceutical derzeit um 4,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -4,66 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Guizhou Bailing Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von -11,14 Prozent erzielt, was 9,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,34 Prozent, wobei Guizhou Bailing Pharmaceutical aktuell 11,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.