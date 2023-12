Guizhou Bailing Pharmaceutical Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Guizhou Bailing Pharmaceutical zeigt laut der technischen Analyse derzeit ein "Neutral"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 8,18 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,14 CNH um -0,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,21 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral", da dies einer Abweichung von -0,85 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guizhou Bailing Pharmaceutical beträgt 46,67, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Guizhou Bailing Pharmaceutical mit einer Rendite von 4,41 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In puncto fundamentaler Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,74 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Gesamtbewertung der Guizhou Bailing Pharmaceutical basierend auf den technischen und fundamentalen Analysen führt zu einem "Neutral"-Rating.