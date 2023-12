Guizhou Bailing Pharmaceutical Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Bailing Pharmaceutical liegt bei 59,87, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dieses Verhältnis zeigt, wie preisgünstig die Aktie auf den ersten Blick erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der "Arzneimittel"-Branche von 0 beträgt der Abstand aktuell 0 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Guizhou Bailing Pharmaceutical mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Guizhou Bailing Pharmaceutical in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit insgesamt neun positiven und vier negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Guizhou Bailing Pharmaceutical ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Aktienperformance von Guizhou Bailing Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten lag bei -11,14 Prozent, was eine Underperformance von -11,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Gesundheitspflegesektor lag die Aktie 8,46 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

