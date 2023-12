Guizhou Bailing Pharmaceutical Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guizhou Bailing Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung. Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Guizhou Bailing Pharmaceutical-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -11,14 Prozent erzielt, was 8,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Arzneimittel-Aktien schneidet sie mit einer Rendite von 11,18 Prozent unter dem Durchschnitt schlecht ab.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 8,15 CNH lag, während er am letzten Handelstag bei 8,11 CNH lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigen diese neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält die Guizhou Bailing Pharmaceutical-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung und wird aufgrund ihrer Unterperformance im Branchenvergleich insgesamt mit "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment und die technische Analyse deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.