Guirenniao Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) der Guirenniao-Aktie liegt bei 14,81 und weist somit auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 76, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zu Guirenniao überwiegend positiv sind, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -42,6 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -27,61 Prozent auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Guirenniao in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,86 Prozent, was zu einer Underperformance von -59,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt das Unternehmen 59,07 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.