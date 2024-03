Guirenniao Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Guirenniao hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -77,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 69,42 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -10,27 Prozent, wobei Guirenniao 66,83 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Guirenniao basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Allerdings zeigt sich in den letzten ein bis zwei Tagen eine vermehrte positive Stimmung, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Guirenniao-Aktie der letzten 200 Handelstage um 57,05 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von 31,63 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Guirenniao in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.