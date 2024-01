Guirenniao Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Guirenniao zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,99 CNH liegt, während der aktuelle Kurs selbst bei 1,55 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -22,11 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 1,67 CNH, was einer Distanz von -7,19 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen negative Themen überwogen. Zudem wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Guirenniao gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guirenniao derzeit mit einem Wert von 50 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen gab. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" führt.