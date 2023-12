Guirenniao Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Guirenniao beträgt aktuell 44,44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guirenniao besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich hat Guirenniao in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,58 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 5,93 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -59,51 Prozent entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,49 Prozent im letzten Jahr, und Guirenniao lag 61,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz' konnte bei Guirenniao in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Guirenniao daher für diese Stufe eine Bewertung als "Gut".