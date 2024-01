Guilin Sanjin Pharmaceutical Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Guilin Sanjin Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 16,42 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,09 CNH, was einem Unterschied von -14,19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,96 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von -5,82 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Basis weist die Guilin Sanjin Pharmaceutical-Aktie mit einem KGV von 21,45 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Die Auswertung von berechenbaren Signalen führt zu einer Empfehlung von 8 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Guilin Sanjin Pharmaceutical höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel, was zu einer "Gut"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Guilin Sanjin Pharmaceutical-Aktie auf technischer, fundamentaler und Anleger-Ebene.