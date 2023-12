Guilin Sanjin Pharmaceutical Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson Matthey":

Der Aktienkurs von Guilin Sanjin Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,5 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Guilin Sanjin Pharmaceutical im Branchenvergleich eine Outperformance von +2,89 Prozent erzielt hat. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -2,57 Prozent, wobei Guilin Sanjin Pharmaceutical um 4,96 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Guilin Sanjin Pharmaceutical investieren, können bei einer Dividendenrendite von 5,28 % einen Mehrertrag von 3,81 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dadurch ergibt sich eine positive Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Guilin Sanjin Pharmaceutical als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert für sieben Tage liegt bei 45,74 und der RSI25-Wert für 25 Tage bei 47,59, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiges Bewertungskriterium herangezogen. Das aktuelle KGV von Guilin Sanjin Pharmaceutical beträgt 21, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" als neutral betrachtet wird. Die Redaktion vergibt daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.