Guilin Sanjin Pharmaceutical Aktie: Geht es jetzt los?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guilin Sanjin Pharmaceutical liegt mit 21,32 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 0 beträgt der genaue Abstand aktuell 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass Guilin Sanjin Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Obwohl in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ist die Guilin Sanjin Pharmaceutical mit einem Kurs von 14,98 CNH derzeit -1,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,77 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität in sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, die zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.