Guilin Sanjin Pharmaceutical Aktie: Einfach unglaublich

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Guilin Sanjin Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz aufweist. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guilin Sanjin Pharmaceutical bei 21, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält diese Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guilin Sanjin Pharmaceutical mit 4,76 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Guilin Sanjin Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 16,44 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,56 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,44 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt daher zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Zusammenfassend erhält die Guilin Sanjin Pharmaceutical-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.