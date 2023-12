Guilin Sanjin Pharmaceutical Aktie: Alles andere als uninteressant …

Guilin Sanjin Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,04 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +2,34 Prozent im Branchenvergleich für Guilin Sanjin Pharmaceutical. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,39 Prozent, wobei Guilin Sanjin Pharmaceutical 4,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei Guilin Sanjin Pharmaceutical eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird anhand der Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beurteilt, die eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. In diesem Punkt wurden positive Auffälligkeiten registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Guilin Sanjin Pharmaceutical in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guilin Sanjin Pharmaceutical liegt bei 21,32, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guilin Sanjin Pharmaceutical derzeit eine Rendite von 5,28 % aus, während der Branchendurchschnitt bei 1,49 % liegt. Mit einer Differenz von 3,79 Prozentpunkten wird dies als "Gut" eingestuft.