Guilin Layn Natural Ingredients Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator, um die Preissituation einer Aktie zu bewerten. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Guilin Layn Natural Ingredients weist mit einem KGV von 123,83 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, womit die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Guilin Layn Natural Ingredients mit einer Rendite von -16,88 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Auch die mittlere Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -10,76 Prozent wird um 6,12 Prozent unterschritten, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Guilin Layn Natural Ingredients-Aktie überkauft ist, sowohl in den letzten 7 als auch in den letzten 25 Handelstagen. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die RSIs.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Guilin Layn Natural Ingredients sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine negative Abweichung aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Guilin Layn Natural Ingredients-Aktie auf fundamentaler, technischer und relativer Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

