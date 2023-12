Guilin Layn Natural Ingredients Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie liefern. In Bezug auf Guilin Layn Natural Ingredients zeigt die Diskussionsintensität eine starke Veränderung aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guilin Layn Natural Ingredients-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI, der einen Wert von 48,43 aufweist, erhält die Aktie ebenfalls ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung ergibt sich eine Unterperformance von -27,3 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche und von -23,72 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Verbrauchsgüter-Sektors. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guilin Layn Natural Ingredients liegt bei 124, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Guilin Layn Natural Ingredients basierend auf der Analyse von Sentiment, RSI, Aktienkursentwicklung und fundamentalen Kennzahlen.