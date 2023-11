Guilin Layn Natural Ingredients Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren dienen dazu, den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall für die Guilin Layn Natural Ingredients-Aktie betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 8,28 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,08 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,42 Prozent entspricht. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 7,64 CNH, was über dem letzten Schlusskurs von 8,08 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,76 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Guilin Layn Natural Ingredients auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Guilin Layn Natural Ingredients in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Guilin Layn Natural Ingredients wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Guilin Layn Natural Ingredients weist mit einem KGV von 124,63 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dazu dient, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guilin Layn Natural Ingredients-Aktie liegt bei 35, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 31,25), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Guilin Layn Natural Ingredients.