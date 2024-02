Guilin Layn Natural Ingredients Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmungslage unter den Anlegern zu Guilin Layn Natural Ingredients war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guilin Layn Natural Ingredients-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,64 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 6,62 CNH weicht um -13,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,39 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,42 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine vermehrte negative Berichterstattung über Guilin Layn Natural Ingredients in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die abnehmende Diskussion über das Unternehmen und die geringere Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Guilin Layn Natural Ingredients aktuell 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.