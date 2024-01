Guild Holdings Co Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz um die Aktie von Guild in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren nicht übermäßig positiv oder negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wurde über Guild mehr als üblich diskutiert und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Guild bei 11,43 USD, während der Aktienkurs bei 14,09 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +23,27 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,29 USD, was einer Distanz von +14,65 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Guild von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Analysten schätzen die Aktie von Guild langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 1 die Aktie als "Gut" und keiner als "Schlecht" bewertet hat. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13 USD, was einer Erwartung von -7,74 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".