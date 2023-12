Guild Holdings Co Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für die Aktie von Guild deutlich in negativer Richtung verändert. Dies basiert auf einer Analyse der Beiträge in den sozialen Medien, welche die Grundlage für diese Einschätzung bilden. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Alles in allem erhält Guild daher für diese Stufe eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Analysten bewerten die Aktie von Guild auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als gut und 0 als neutral bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 13 USD, was einer Erwartung von -2,26 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guild-Aktie liegt bei 20, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der RSI-Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Stimmungsbild zu den Einschätzungen rund um die Aktie von Guild. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Aktie von Guild daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Aktie von Guild in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird, wie von unserer Redaktion festgestellt.

