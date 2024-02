Guild Holdings Co Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Guild-Aktie hat laut der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,01 USD gehabt, was bedeutet, dass der aktuelle Schlusskurs von 14,87 USD um +23,81 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,89 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,06 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Langfristig gesehen wird die Guild-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird auf 13 USD festgelegt, was eine prognostizierte Performance von -12,58 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guild-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Tage zeigt ebenfalls einen Wert von 40,99 und wird somit auch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Guild-Aktie.