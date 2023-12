Guild Holdings Co Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guild-Aktie beträgt derzeit 39, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso steht der RSI der letzten 25 Handelstage bei 37,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Guild derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,29 USD, während der Kurs der Aktie bei 12,44 USD um +10,19 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 11,65 USD deutet mit einer Abweichung von +6,78 Prozent auf einen "Gut"-Wert hin. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Gut".

In Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden die Stimmungslage und die Diskussionsintensität unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Guild weist hingegen auf ein "Schlecht"-Rating hin, was auf eine negative Veränderung hindeutet. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Guild die Note "Schlecht" zugeschrieben.

Des Weiteren wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei sich neutral eingestufte Reaktionen zeigten. Die Nutzer der sozialen Medien griffen in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Guild-Aktie hinsichtlich des RSI, des gleitenden Durchschnittskurses und des langfristigen Stimmungsbildes.