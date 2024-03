Guild Holdings Co Aktie: Der Knaller!

Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Bei der Betrachtung von Guild zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Guild aktuell mit einem Wert von 52,24 als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Betrachtung des RSI25 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Der gleitende Durchschnittskurs der Guild beträgt 12,4 USD bei einem aktuellen Kurs von 14,2 USD. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,52 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Demgegenüber wird die Aktie auf Basis des GD50 als "Neutral" eingestuft. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Guild abgegeben, wobei das Kursziel im Durchschnitt bei 15,5 USD liegt. Dies bedeutet eine erwartete Entwicklung des Aktienkurses um 9,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".