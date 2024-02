Guild Holdings Co Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 1 Kaufempfehlung, 0 Halteempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen für die Guild ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates für die Guild aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Guild liegt bei 13 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -13,28 Prozent fallen wird, da der aktuelle Kurs bei 14,99 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, und die Gesamtanalyse der Analysten ergibt daher eine neutrale Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Guild mit 14,99 USD derzeit um +7,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls um +24,61 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guild-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine neutrale Einschätzung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Guild-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".