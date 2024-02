Guild Esports Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Guild Esports-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren negativ bewertet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend an. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,66 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,425 GBP liegt. Das entspricht einer Abweichung von -35,61 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,69 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, der eine Abweichung von -38,41 Prozent aufweist, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Guild Esports ist eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie weisen auf eine neutrale bis leicht negative Stimmung hin. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung zeigen eine mittlere bis geringe Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung der Guild Esports-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und Stimmungsanalysen.