Guidewire Software Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Guidewire Software: Bewertungen und Einschätzungen

Die Dividendenrendite von Guidewire Software liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,28 % als niedriger einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 2,28 Prozentpunkten und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv besprochen.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 110,89 USD eine potenzielle negative Entwicklung von -20,64 % darstellt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" empfohlen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 110,89 USD 31,11 % über dem GD200 (84,58 USD) liegt, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 96,37 USD, was einem positiven Abstand von +15,07 % entspricht. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.