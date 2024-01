Guidewire Software Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guidewire Software beträgt das aktuelle KGV 476, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Software", die im Durchschnitt ein KGV von 59 haben, als überbewertet eingestuft wird. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Guidewire Software bei 0 Prozent, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Software" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Guidewire Software-Aktie ein Durchschnitt von 85,77 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 110,05 USD, was einer Abweichung von +28,31 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 99,42 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guidewire Software für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,64 Prozent erzielt, was 62,43 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 9,66 Prozent, wobei Guidewire Software aktuell 60,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".