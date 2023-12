Guidewire Software Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Softwarefirma Guidewire Software schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,31 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,31 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Guidewire Software Aktie als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 88 USD, was einer Erwartung von -9,64 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, und basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Aktie von Guidewire Software erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,48 Prozent, was 66,37 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Software" beträgt -1,08 Prozent, und Guidewire Software liegt aktuell 65,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Guidewire Software in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, und an zwei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Guidewire Software daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.