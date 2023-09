Guide Sensmart TD631 LRF Handheld-Wärmebildgerät Neue Produkteinführung

Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Guide Sensmart hat gerade rechtzeitig zur bevorstehenden Jagdsaison ein neues Produkt namens TD631 LRF Handheld-Wärmebildgerät auf den Markt gebracht. Dieses Wärmebildgerät der Einstiegsklasse bietet fortschrittliche Funktionen zu einem günstigen Preis. Dank verbesserter Bildalgorithmen liefert es klarere und detailliertere Bilder. Darüber hinaus verfügt es über einen eingebauten Laserentfernungsmesser mit einer Reichweite von 600 Metern und ist damit perfekt für Nachtsichtaktivitäten im Freien geeignet.Das TD6D LRF ist mit einem selbst entwickelten Vanadiumoxid-Infrarotdetektor ausgestattet, der hochempfindlich ist. Es ist mit einem hochauflösenden AMOLED-Display (640*400) ausgestattet, das klare und detaillierte Wärmebilder für ein angenehmes Seherlebnis liefert. Das Gerät ist leicht, hat nur wenige Tasten, lässt sich in nur 2 Sekunden hochfahren und hat eine beeindruckende Akkulaufzeit von 10 Stunden. Außerdem verfügt sie über die Schutzklasse IP66 und kann für Firmware-Upgrades mit der App verbunden werden, wodurch sie benutzerfreundlich und problemlos zu bedienen ist.Dieses neue Handheld-Wärmebildgerät ist vielseitig einsetzbar, z. B. bei der Jagd, bei der Strafverfolgung, bei Such- und Rettungseinsätzen, bei der Tierpflege, bei der Erkundung der Natur und bei der Beobachtung in der Freizeit. Es bietet ein zuverlässigeres Benutzererlebnis und macht Outdoor-Abenteuer einfacher und bequemer.Die Internationalen Jagd- und Schützentage 2023 finden im Schloss Griinau, Neuburg a. d. Donau bei Ingolstadt, Deutschland vom 13. bis 15. Oktober statt. JSA Night-Lux wird den Guide Sensmart TD631 LRF und andere Produkte und Lösungen vorstellen. Guide Sensmart lädt die Aussteller herzlich ein, ihren Stand zu besuchen und die neuen Produkte auszuprobieren.Informationen zu Guide SensmartGuide Sensmart ist ein Hersteller von systematischen Infrarot-Wärmebild produkten und verfügt über ein Vertriebsnetz, das 70 Länder und Regionen weltweit abdeckt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.guideir.com/. (https://www.guideir.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2234110/TD631_LRF_Handheld_Thermal_Imaging_Monocular.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2234111/Internationale_Jagd__und_Sch_tzentage_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/guide-sensmart-td631-lrf-handheld-warmebildgerat-neue-produkteinfuhrung-301942293.htmlPressekontakt:Guide Sensmart Marketing-Team,4008-822-866,enquiry@guide-infrared.comOriginal-Content von: Guide Sensmart, übermittelt durch news aktuell