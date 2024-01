Guhr Steuerberatung erweitert Präsenz nach Hamburg und festigt Position in der Steuerberatungsbranche

Berlin (ots) -Die renommierte Steuerberatungskanzlei Guhr mit Hauptsitz in Berlin-Friedrichshain setzt ihren Erfolgskurs fort und expandiert nach Hamburg. Mit einem klaren Fokus auf die steuerliche Beratung und Betreuung von Freiberuflern und Gewerbetreibenden hat sich die Guhr Steuerberatung in der Branche einen Namen gemacht und bietet nun auch in Hamburg ihre Dienstleistungen an.Seit über einem Jahrzehnt steht die Guhr Steuerberatung ihren Mandanten engagiert, zuverlässig und kompetent zur Seite. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, von der Existenzgründung bis zum steuerlichen Tagesgeschäft maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Ein besonderes Augenmerk legt die Kanzlei dabei auf eine Kommunikation auf Augenhöhe und transparente Kostenstrukturen. Die Digitalisierung wird aktiv genutzt, um professionelle Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Mandanten gerecht werden."Unser Motto lautet 'Immer einhundert Prozent für unsere Mandanten', und wir leben es täglich", betont Karsten Guhr, Geschäftsführer der Guhr Steuerberatung. "Unsere Mandanten, sei es Freiberufler oder Unternehmer, können sich darauf verlassen, dass wir ihnen in allen steuerlichen Belangen zur Seite stehen. Unsere langjährige Erfahrung und unser Engagement für unsere Kunden sind unser Erfolgsrezept."Die Expansion nach Hamburg unterstreicht das Wachstum der Guhr Steuerberatung und ihre kontinuierliche Bereitschaft, ihren Mandantenstamm zu erweitern. Die Niederlassung in der Hansestadt wird die gleiche hohe Qualität und Expertise bieten, die die Kanzlei in Berlin etabliert hat."Wir freuen uns darauf, unsere Dienstleistungen einem breiteren Publikum in Hamburg zugänglich zu machen und noch mehr Freiberuflern und Unternehmen dabei zu helfen, ihre steuerlichen Pflichten effizient und professionell zu erfüllen", sagt Karsten Guhr. "Unsere Kanzlei hat sich in Berlin bewährt, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden in Hamburg ähnliche Erfahrungen machen werden."Die Guhr Steuerberatung lädt Freiberufler und Unternehmer in Hamburg ein, sie kennenzulernen und sich von ihrer Expertise und ihrem Engagement zu überzeugen. Weitere Informationen und Kontaktdetails finden Sie auf ihrer Website unter stbguhr-hamburg.de.Der Konferenzraum der Guhr Steuerberatung für Hamburg ist unter folgende Adresse zu finden:Ballindamm 3, 20095 Hamburg, DeutschlandÜber die Guhr Steuerberatung:Die Guhr Steuerberatung ist eine innovative und moderne Steuerkanzlei mit Hauptsitz in Berlin-Friedrichshain, die ihre Dienstleistungen fortan auch in der Hansestadt Hamburg anbietet. Mit über zehn Jahren Erfahrung bietet sie umfassende steuerliche Beratung und Betreuung für Freiberufler und Gewerbetreibende. Die Kanzlei zeichnet sich durch ihre engagierte, zuverlässige und transparente Arbeitsweise aus und nutzt aktiv die Möglichkeiten der Digitalisierung, um ihren Mandanten maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.Pressekontakt:Guhr Steuerberatungsgesellschaft mbHAuerstraße 1410249 BerlinTelefon: +4930555721370E-Mail: info@guhr-steuerberatung.deWebsite: stbguhr-hamburg.de (Hamburg) und guhr-steuerberatung.de (Berlin)Original-Content von: Guhr Steuerberatungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell