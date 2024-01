Guess ? Aktie: Das war ja klar …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Guess?-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Guess?-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Guess?. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 22,5 USD, was einem Abwärtspotential von -5,9 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 23,91 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Guess? also ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen im letzten Monat mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen als üblich erfahren hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Guess?-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50,36 Punkten, was bedeutet, dass die Guess?-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 35,28), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Guess? insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guess? bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,93 für "Spezialität Einzelhandel" deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 73 Prozent). Basierend auf dieser Bewertung wird Guess? als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.